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Військові показали, як збивали "Шахед" під час нічної атаки Росії (відео)

Україна, Середа 08 січня 2025 18:11
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Військові показали, як збивали "Шахед" під час нічної атаки Росії (відео) Фото: українські військові збили "Шахед" під час атаки РФ в ніч на 8 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали збиття "Шахеда" під час атаки росіян в ніч на 8 січня. Дрон "приземлили" на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Збиття ворожого "Шахеда" у ніч на 8 січня в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - йдеться у підпису до кадрів.

Обстріли РФ по Україні

В ніч на 8 січня російські війська атакували Україну. Безпілотники почали атакувати Україну після 23:00 вівторка, 7 січня.

Зокрема, російські дрони помітили у Київській області після опівночі. ППО працювала як у Києві, так і в області.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що у ніч на 8 січня РФ запустила по території України 64 безпілотники типу "Шахед". Протиповітряній обороні вдалось збити 41 ворожий дрон.

Додамо, що після 10:00 середи, 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Крім того, вже пізніше, 8 січня, Росія атакувала Запоріжжя. Наразі відомо про 30 поранених та одного загиблого. Число жертв та постраждалих продовжує зростати.

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