РФ атакує Україну ракетами: є загроза ударів по Києву та низці областей

Військові поінформували о 07:17 про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Глави ОВА низки областей заявили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!" - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Також у Повітряних силах заявили про фіксацію швидкісної цілі в Харківській області, яка рухалася курсом на південь.

"Швидкісна ціль на межі Сумщини та Харківщини, курс південно-західний! Керована авіаційна ракета на Полтавщині, курсом на Миргород! Миргород - перебувайте в укриттях! Керована авіаційна ракета на Сумщині, курсом на Полтавщину!" - передали військові.

О 07:42 військові розповіли, що ракета фіксується на півночі Полтавщини, й рухається на захід, і ще одна - на Сумщині, летить у бік Полтавської області.

Згодом у ПС заявили, що ракети були помічені на півночі Черкаської області, на межі Сумщини та Полтавщини, а такою на півдні Чернігівщини.

Комбінована повітряна атака 31 грудня

Раніше повідомлялося, що ще з вечора напередодні російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Ударні безпілотники досі фіксуються у повітряному просторі країни.

Крім того, близько третьої години ночі оголошувалося про загрозу балістики для низки областей, й на тлі ракетної загрози у Києві було чути вибухи, у столиці працювала ППО.