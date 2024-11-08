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РФ атакує Україну дронами-приманками. Що про них відомо

Фото: РФ почала атакувати Україну дронами-приманками (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди".

Про це заявив тимчасовий в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на СNN.

Дронові атаки РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами. Найчастіше РФ під час обстрілів використовує безпілотники "Шахеди".

Останнім часом під час атак ППО почала збивати і БПЛА невстановленого типу. Причому, наприклад, 3 листопада під час атаки на Київ російські дрони летіли на дуже малих висотах.

Зазначимо, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів дронами. Нещодавно повідомлялося, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами". До того ж окупанти почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками.

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Російська ФедераціяППОВійна в УкраїніДрони