РФ атакує Україну дронами-приманками. Що про них відомо

Дронові атаки РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами. Найчастіше РФ під час обстрілів використовує безпілотники "Шахеди".

Останнім часом під час атак ППО почала збивати і БПЛА невстановленого типу. Причому, наприклад, 3 листопада під час атаки на Київ російські дрони летіли на дуже малих висотах.

Зазначимо, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів дронами. Нещодавно повідомлялося, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами". До того ж окупанти почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками.

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