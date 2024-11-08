РФ атакует Украину дронами-приманками. Что о них известно

Как пишет издание, кроме резкого увеличения количества ударов, Россия начала использовать безбоеголовные беспилотники-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины.

"Беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Он имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136", - рассказал Игнат.

По его словам, эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо несущих смертоносную боеголовку.

"Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - отметил военный.