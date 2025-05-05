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РФ атакувала Україну балістикою: била ракетами з півночі

Понеділок 05 травня 2025 02:13
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РФ атакувала Україну балістикою: била ракетами з півночі Фото: у кількох обстях України оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали по території України ракетного удару цієї ночі, 5 травня, Фіксувався рух швидкісної повітряної цілі противника на тлі триваючої дронової атаки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові інформували о дві години ночі про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.

За кілька хвилин до цього у столиці та у Київській області, а також у деяких інших регіонах оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Мешканців закликали негайно вирушати до укриттів і лишатися там до завершення тривоги.

Згодом у Повітряних силах повідомили про фіксацію руху швидкісної цілі з Курської області (РФ) у бік Сумської / Чернігівської областей.

"Швидкісна на Сумщину/Чернігівщину", - додали військові о 02:08.

Оновлено: відбій загрози щодо балістики

Близько пів на третю ночі у Києві та області заявили про відбій повітряної тривоги.

Скоро після цього у Повітряних силах оголосили також про "відбій загрози застосування балістичного озброєння".

Комбінована повітряна атака

Зауважимо, перед тим ворог запустив у бік України нові групи ударних безпілотників як з північного, так і з південного напрямку.

Також повідомлялося про серію вибухів у Конотопі Сумської області на тлі атаки "Шахедів". У районі міста тривала робота ППО.

Нинішній ракетний удар став уже комбінованою повітряною атакою.

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Повітряна тривога Ракетна атака
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