РФ атакувала Україну балістикою: била ракетами з півночі
Російські загарбники завдали по території України ракетного удару цієї ночі, 5 травня, Фіксувався рух швидкісної повітряної цілі противника на тлі триваючої дронової атаки.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові інформували о дві години ночі про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.
За кілька хвилин до цього у столиці та у Київській області, а також у деяких інших регіонах оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Мешканців закликали негайно вирушати до укриттів і лишатися там до завершення тривоги.
Згодом у Повітряних силах повідомили про фіксацію руху швидкісної цілі з Курської області (РФ) у бік Сумської / Чернігівської областей.
"Швидкісна на Сумщину/Чернігівщину", - додали військові о 02:08.
Оновлено: відбій загрози щодо балістики
Близько пів на третю ночі у Києві та області заявили про відбій повітряної тривоги.
Скоро після цього у Повітряних силах оголосили також про "відбій загрози застосування балістичного озброєння".
Комбінована повітряна атака
Зауважимо, перед тим ворог запустив у бік України нові групи ударних безпілотників як з північного, так і з південного напрямку.
Також повідомлялося про серію вибухів у Конотопі Сумської області на тлі атаки "Шахедів". У районі міста тривала робота ППО.
Нинішній ракетний удар став уже комбінованою повітряною атакою.
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