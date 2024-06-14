РФ атакує на Курахівському напрямку, ЗСУ знищили танки та ліквідували 36 окупантів, - Генштаб

Російська Федерація продовжує спроби наступу по всій лінії фронту. Наразі одним з найгарячіших напрямків є Курахівській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак за добу зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників", - сказано у повідомленні.

Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення та діє за підтримки броньованої техніки.

За сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 та ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожих танки, бойову броньовану машину, два автомобілі і наземну станцію управління дронів. Пошкоджено три автомобілі і чотири танки противника.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку від початку цієї доби відбулося найбільше боїв. Водночас упродовж дня, загарбники також не полишають спроб прорвати нашу оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти. вісім атак наші воїни успішно відбили, ще одна - триває в районі Піщаного.

Активні російські окупанти на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут наразі вже сім. Ворог і далі тисне на нашу оборону в районах Греківки та Невського – продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку за день відбито три спроби загарбників покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойових зіткнення. 14 атак наші воїни відбили, десять - ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

На решті напрямків – без особливих змін.

Раніше Генштаб повідомляв, що найбільше боїв за останню добу було зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках. Окрім того українські військові мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області.

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