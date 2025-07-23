РФ атакує масово: Генштаб оприлюднив оперативну ситуацію на фронті

За даними Генштабу, противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Великий Прикіл, Соснівка, Малушине, Попівка, Кореньок, Хлібороб Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили шість атак загарбників, ще три боєзіткнення триває. Також ворог завдав сім авіаударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 207 обстрілів, п’ять із яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали 14 наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка та Шипилівка, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку загарбники один раз йшли вперед на позиції наших підрозділів в районі Торецька.

На Покровському напрямку протягом дня противник 26 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. П’ять зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград та Вільне Поле.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.