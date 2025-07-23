РФ атакует массово: Генштаб обнародовал оперативную ситуацию на фронте

По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Большой Прикол, Сосновка, Малушино, Поповка, Коренек, Хлебороб Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении состоялось четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызово, Новоплатоновки. Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали 14 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка и Шипиловка, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении захватчики один раз шли вперед на позиции наших подразделений в районе Торецка.

На Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Пять столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград и Свободное Поле.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.