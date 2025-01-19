РФ атакує Київську область дронами: працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської області військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 07:17.

Водночас українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. І крім того, не нехтувати правилами безпеки та залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:26 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях.