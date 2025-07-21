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РФ атакує Київ дронами: перші наслідки обстрілу

Фото: наслідки обстрілу встановлюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти, в ніч на 21 липня, масовано атакують Київ дронами. Внаслідок обстрілу вже є перші наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальників Київської МВА Тимура Ткаченка.

Зазначимо, що приблизно о 01:33 у Києві було чути звуки вибухів. Окрім того, в столиці періодично чути звуки "Шахедів". Наразі відомо, що ж наслідки у Дарницькому районі столиці.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються", - написав Ткаченко о 01:52.

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами. Безпілотники зафіксовано у багатьох областях України.

Крім того, ворог підняв в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, у зв'язку з чим є загроза ракетного обстрілу. Моніторингові канали стверджують, що попередньо, пуски крилатих ракет вже відбулися.

Крім того, вночі в Україні оголошували масштабну тривогу, оскільки ворог підняв у небо МіГ-31К.

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