РФ атакує Київ дронами: перші наслідки обстрілу

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами. Безпілотники зафіксовано у багатьох областях України.

Крім того, ворог підняв в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, у зв'язку з чим є загроза ракетного обстрілу. Моніторингові канали стверджують, що попередньо, пуски крилатих ракет вже відбулися.

Крім того, вночі в Україні оголошували масштабну тривогу, оскільки ворог підняв у небо МіГ-31К.

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