РФ атакует Киев дронами: первые последствия обстрела

Российские оккупанты, в ночь на 21 июля, массированно атакуют Киев дронами. Вследствие обстрела уже есть первые последствия обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальников Киевской ГВА Тимура Ткаченко.
Отметим, что примерно в 01:33 в Киеве были слышны звуки взрывов. Кроме того, в столице периодически слышны звуки "Шахедов". Известно, что же последствия в Дарницком районе столицы.
"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал Ткаченко в 01:52.
Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Украину дронами. Беспилотники зафиксированы во многих областях Украины.
Кроме того, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, в связи с чем есть угроза ракетного обстрела. Мониторинговые каналы утверждают, что предварительно, пуски крылатых ракет уже состоялись.
Кроме того, ночью в Украине объявляли масштабную тревогу, поскольку враг поднял в небо МиГ-31К.
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