РФ атакует Киев дронами: первые последствия обстрела

Отметим, что примерно в 01:33 в Киеве были слышны звуки взрывов. Кроме того, в столице периодически слышны звуки "Шахедов". Известно, что же последствия в Дарницком районе столицы.

"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал Ткаченко в 01:52.