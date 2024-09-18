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РФ атакует Кировоградскую область, в регионе объявлена ​​тревога

Кропивницкий, Среда 18 сентября 2024 09:16
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РФ атакует Кировоградскую область, в регионе объявлена ​​тревога Фото: РФ атакует Кировоградскую область 18 сентября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атакуют Кировоградскую область 18 сентября. Военные предупредили об угрозе дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Враг продолжает атаковать Кировоградскую область. Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео", - написал он.

Глава ОВА добавил, что официальная информация появится после завершения тревоги.

Взрывы в Кропивницком

Около 9:00 в Кропивницком прогремели несколько взрывов. Они произошли после того, как в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про угрозу дронов РФ.

По данным на 9:17 тревога объявлена в Кировоградской, Сумской, Черкасской областях.

РФ атакует Кировоградскую область, в регионе объявлена ​​тревога

Карта тревог в Украине на 9:17 (t.me/alarmukraine)

Атака РФ по Украине

В Киеве в ночь на 18 сентября была объявлена ​​воздушная тревога. Она была связана с угрозой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

В частности, ПВО работала в Киеве и в Киевской области. Кстати, около 2:00, взрывы раздавались в Кропивницком.

Позже выяснилось, что Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области, а в Сумах под удар попали энергетические объекты.

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