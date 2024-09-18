РФ атакует Кировоградскую область, в регионе объявлена ​​тревога

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Враг продолжает атаковать Кировоградскую область. Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео", - написал он.

Глава ОВА добавил, что официальная информация появится после завершения тревоги.

Взрывы в Кропивницком

Около 9:00 в Кропивницком прогремели несколько взрывов. Они произошли после того, как в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про угрозу дронов РФ.

По данным на 9:17 тревога объявлена в Кировоградской, Сумской, Черкасской областях.

Карта тревог в Украине на 9:17 (t.me/alarmukraine)