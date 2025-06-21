РФ атакує дронами з півночі: у Ніжині та Київській області лунали вибухи

Зокрема, близько години тому мер Ніжина (Чернігівська область) розповів, що на околиці міста пролунали більше десятка вибухів.

"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті. Наслідки атаки наразі встановлюються", - поінформував він.

Водночас у Київській ОВА написали, що станом на 19:42 в повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотники. У зв'язку з цим по ворожим цілях працювали сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Донецькій областях.