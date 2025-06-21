РФ атакует дронами с севера: в Нежине и Киевской области раздавались взрывы

В частности, около часа назад мэр Нежина (Черниговская область) рассказал, что на окраине города прогремели более десятка взрывов.

"Сейчас зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте. Последствия атаки пока устанавливаются", - сообщил он.

В то же время в Киевской ОГА написали, что по состоянию на 19:42 в воздушном пространстве региона были зафиксированы беспилотники. В связи с этим по вражеским целям работали силы ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:13 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях.