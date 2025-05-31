РФ атаковала Україну ракетами та реактивними дронами. Скільки цілей збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Близько 1:00 росіяни запустили по Україні дрони. Пізніше з'ясувалось, що в ніч на 31 травня росіяни обстріляли ракетами Недригайлівську громаду Сумської області. Через ворожу атаку є пошкодження та постраждала людина.

До того ж близько 3:00 у Харкові пролунали звуки вибухів. Місто атакували ворожі дрони. Через атаку РФ у двох районах міста виникли пожежі. А зокрема в Київському районі постраждала одна людина.

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