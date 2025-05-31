РФ атаковала Україну ракетами та реактивними дронами. Скільки цілей збила ППО

В ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 114 дронів та ракет. Серед безпілотників були і реактивні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 31 травня противник атакував 114 засобами повітряного нападу. А саме:
Основні напрямки повітряного удару - Харківська, Сумська та Донецька області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни", - зазначили військові.
При цьому 42 збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.
Близько 1:00 росіяни запустили по Україні дрони. Пізніше з'ясувалось, що в ніч на 31 травня росіяни обстріляли ракетами Недригайлівську громаду Сумської області. Через ворожу атаку є пошкодження та постраждала людина.
До того ж близько 3:00 у Харкові пролунали звуки вибухів. Місто атакували ворожі дрони. Через атаку РФ у двох районах міста виникли пожежі. А зокрема в Київському районі постраждала одна людина.
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