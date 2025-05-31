РФ атаковала Украину ракетами и реактивными дронами. Сколько целей сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине

Около 1:00 россияне запустили по Украине дроны. Позже выяснилось, что в ночь на 31 мая россияне обстреляли ракетами Недригайловскую общину Сумской области. В результате вражеской атаки есть повреждения и пострадавший человек.

К тому же около 3:00 в Харькове раздались звуки взрывов. Город атаковали вражеские дроны. Из-за атаки РФ в двух районах города возникли пожары. А в частности, в Киевском районе пострадал один человек.

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