РФ атаковала Орехов зажигательными снарядами: фото последствий

Во время двухчасовой атаки на Орехов Запорожской области российские военные применили зажигательные снаряды. Именно поэтому в городе произошло много пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали горение", - рассказал он.
По словам главы региона, к счастью, пострадавших нет.
"Разрушений подвергся ряд частных домов на разных улицах города", - добавил Старух.
Как сообщалось, утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов Запорожской области. Обстрелы продолжались около двух часов, произошло много пожаров.