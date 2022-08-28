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РФ атаковала Орехов зажигательными снарядами: фото последствий

Фото: россияне ударили по Орехову Запорожской области утром (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Во время двухчасовой атаки на Орехов Запорожской области российские военные применили зажигательные снаряды. Именно поэтому в городе произошло много пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали горение", - рассказал он.

По словам главы региона, к счастью, пострадавших нет.

"Разрушений подвергся ряд частных домов на разных улицах города", - добавил Старух.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов Запорожской области. Обстрелы продолжались около двух часов, произошло много пожаров.

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Запорожская областьСергей Орехов