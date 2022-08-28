РФ атакувала Оріхів запалювальними снарядами: фото наслідків

Під час двогодинної атаки на Оріхів Запорізької області російські військові застосували запалювальні снаряди. Саме тому в місті трапилось багато пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж в населеному пункті. Рятувальники ДСНС вчасно ліквідували горіння", - розповів він.
За словами очільника регіону, на щастя, постраждалих немає.
"Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста", - додав Старух.
Як повідомлялось, вранці у неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області. Обстріли продовжувались близько двох годин, трапилось багато пожеж.