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РФ атакувала Оріхів запалювальними снарядами: фото наслідків

Фото: росіяни вдарили по Оріхову Запорізької області вранці (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Під час двогодинної атаки на Оріхів Запорізької області російські військові застосували запалювальні снаряди. Саме тому в місті трапилось багато пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж в населеному пункті. Рятувальники ДСНС вчасно ліквідували горіння", - розповів він.

За словами очільника регіону, на щастя, постраждалих немає.

"Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста", - додав Старух.

Як повідомлялось, вранці у неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області. Обстріли продовжувались близько двох годин, трапилось багато пожеж.

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Запорожская областьСергій Орєхов