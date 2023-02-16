РФ из артиллерии и минометов обстреляла семь громад в Сумской области

Фото: РФ из артиллерии и минометов обстреляла семь общин в Сумской области (GettyImages)

В четверг, 16 февраля, российские военные обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов. Под вражескую атаку попали семь общин.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.