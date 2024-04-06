РФ з артилерії обстріляла Покровський район: є загиблі та поранені

За даними відомства, 6 квітня росіяни двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. В результаті влучання снарядів по території приватного сектору загинули 4 осіб.

Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

Також Росія завдала удару по місту Красногорівка. В результаті цього загинув 25-річний чоловік, а 29-річний містянин зазнав тілесних ушкоджень.

"Населені пункти ворог атакував з артилерії. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - сказано у повідомленні.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, ми повідомляли, що раніше російські окупанти атакували Покровськ Донецької області, обстрілявши приватний сектор.

Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній хлопець.

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