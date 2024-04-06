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РФ из артиллерии обстреляла Покровский район: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: Россия обстреляла Покровский район (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем 6 апреля из артиллерии обстреляла Покровский район. В результате загунил пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, 6 апреля россияне дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. В результате попадания снарядов по территории частного сектора погибли 4 человека.

Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Также Россия нанесла удар по городу Красногоровке. В результате этого погиб 25-летний мужчина, а 29-летний горожан получил телесные повреждения.

"Населенные пункты враг атаковал с артиллерии. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска

Напомним, мы сообщали, что ранее российские оккупанты атаковали Покровск Донецкой области, обстреляв частный сектор.

Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.

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