РФ из артиллерии обстреляла Покровский район: есть погибшие и раненые

По данным ведомства, 6 апреля россияне дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. В результате попадания снарядов по территории частного сектора погибли 4 человека.

Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Также Россия нанесла удар по городу Красногоровке. В результате этого погиб 25-летний мужчина, а 29-летний горожан получил телесные повреждения.

"Населенные пункты враг атаковал с артиллерии. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска

Напомним, мы сообщали, что ранее российские оккупанты атаковали Покровск Донецкой области, обстреляв частный сектор.

Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.