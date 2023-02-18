РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець та пошкодила багатоповерхівки (фото)

"Росіяни лютують. Чотири рази за сьогоднішній день вони обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, окупанти вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування.

"У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач", - повідомив очільник ОВА.

Також у Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд.