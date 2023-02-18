РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець та пошкодила багатоповерхівки (фото)

У суботу, 18 лютого, російська армія завдала ударів по Дніпропетровській області та пошкодила декілька багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Росіяни лютують. Чотири рази за сьогоднішній день вони обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, окупанти вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування.
"У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач", - повідомив очільник ОВА.
Також у Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
У четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.
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