РФ из артиллерии обстреляла Никополь и Марганец и повредила многоэтажки (фото)

"Россияне свирепствуют. Четыре раза за сегодняшний день они обстреляли Никопольщину", - говорится в сообщении.

По словам Лисака, оккупанты ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв, но есть разрушения.

"В Никополе российские снаряды изуродовали два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. Оборвали линию электропередач", - сообщил глава ОВА.

Также в Марганце избиты несколько частных домов и хозяйственных построек.