РФ из артиллерии обстреляла Никополь и Марганец и повредила многоэтажки (фото)

В субботу, 18 февраля, российская армия нанесла удары по Днепропетровской области и повредила несколько многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Россияне свирепствуют. Четыре раза за сегодняшний день они обстреляли Никопольщину", - говорится в сообщении.
По словам Лисака, оккупанты ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв, но есть разрушения.
"В Никополе российские снаряды изуродовали два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. Оборвали линию электропередач", - сообщил глава ОВА.
Также в Марганце избиты несколько частных домов и хозяйственных построек.
Напомним, что в пятницу, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
В четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.
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