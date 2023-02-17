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Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район: було поранено жінку

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Дніпропетровська область, П'ятниця 17 лютого 2023 20:08
Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район: було поранено жінку Фото: Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Чотири рази протягом дня армія РФ обстріляла Нікопольщину. Постраждала літня жінка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадам та по самому Нікополю.

"Внаслідок обстрілів є постраждала - це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно", - додав глава облради.

Лукашук повідомив, що в Червоногригорівській громаді постраждали зо два десятки приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі.

Нагадаємо, що у четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

У середу, 15 лютого, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.

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