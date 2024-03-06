РФ артилерією та авіабомбою вдарила по селах у Донецькій області: є жертва і поранені
Російська армія сьогодні, 6 березня, вдарила по селах у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Постраждалі від обстрілів
Окупанти здійснили артилерійський обстріл села Нетайлове Очеретинської громади. Унаслідок влучання снаряда по одній із вулиць смертельне поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір'ї.
Обстріляла російська армія і село Клебан Бик Іллінівської громади з використанням КАБ-500. Від вибуху авіабомби тілесні ушкодження зазнали дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома.
Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, де в них діагностували мінно-вибухові травми, різані рани та струс головного мозку.
Розпочато розслідування
Унаслідок ударів РФ було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі та автомобіль.
Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли населених пунктів в Україні
Російські окупанти в ніч на 6 березня атакували Україну. "Прильоти" зафіксовано в Сумах, Харківській, Дніпропетровській областях.
Також у ніч на середу, 6 березня, росіяни вдарили по Покровську Донецької області ракетами. Одна людина дістала поранення.
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