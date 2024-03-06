Окупанти вночі вдарили ракетами по Покровську: є поранений (фото)

В ніч на середу, 6 березня, росіяни ударили по Покровську Донецької області ракетами. Одна людина отримала поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.

Обстріл України

В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло. Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і у Хмельницькій області.

Як пізніше уточнили в Повітряних силах окупанти запустили по Україні не тільки дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА.