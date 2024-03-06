ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі вдарили ракетами по Покровську: є поранений (фото)

Донбас, Середа 06 березня 2024 08:18
UA EN RU
Окупанти вночі вдарили ракетами по Покровську: є поранений (фото) Фото: окупанти 6 березня вдарили ракетами по Покровську Донецької області (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на середу, 6 березня, росіяни ударили по Покровську Донецької області ракетами. Одна людина отримала поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.

Обстріл України

В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло. Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і у Хмельницькій області.

Як пізніше уточнили в Повітряних силах окупанти запустили по Україні не тільки дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію