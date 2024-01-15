РФ активно штурмує і б'є з авіації. Що відбувається на Таврійському напрямку

"Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 за вчора", - розповів він.

За словами Тарнавського, окупанти знову задіююють бронетехніку. Зокрема, середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень.

"Також вчора ворог здійснив 2 ракетних удари та 715 артобстрілів. Найгарячіше на Авдіївському та Марїнському напрямках", - зазначив генерал.

Втрати ворога

Загальні втрати загарбників на Таврійському напрямку за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, 6 ББМ, 3 артсистеми, 23 БПЛА.

Також знищено ворожий пункт управління БПЛА.

Зазначимо, що загальні втрати окупантів в Україні за добу становили 980 військових, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

Факт

Російські терористи за перші два тижні 2024 року скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку на Донеччині.