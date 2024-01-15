RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ активно штурмует и бьет из авиации. Что происходит на Таврическом направлении

Фото: РФ активно штурмует и бьет из авиации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты с большим усердием штурмуют позиции ВСУ на Таврическом направлении. Кроме того, последние 72 часа подряд захватчики, не прекращая, бьют из авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. Продолжают активные штурмовые и наступательные действия - 51 за вчера", - рассказал он.

По словам Тарнавского, оккупанты снова задействуют бронетехнику. В частности, среднесуточное количество боеприкосновений держится на уровне около 50 уже неделю.

"Также вчера враг совершил 2 ракетных удара и 715 артобстрелов. Горячее всего на Авдеевском и Маринском направлениях", - отметил генерал.

Потери врага

Общие потери захватчиков на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единиц военной техники. В частности, 6 ББМ, 3 артсистемы, 23 БПЛА. Также уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

Отметим, что общие потери оккупантов в Украине за сутки составили 980 военных, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Факт

Российские террористы за первые две недели 2024 года сбросили около 250 авиабомб на Авдеевку в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине