РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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