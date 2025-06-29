РФ активизировала штурмы почти на всех направлениях: Генштаб сообщил о новых боях

Российские войска активизировали штурмы почти по всей линии фронта. За сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российские войска усилили атаки на большинстве направлений, нанесли 65 авиаударов, сбросили 113 управляемых бомб, осуществили 5826 обстрелов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли 3004 дрона-камикадзе.
Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Ольховатка и Подлиман (Харьковская область), Покровск (Донецкая), Березовое (Днепропетровская), Железнодорожное, Белогорье, Орехов и Каменское (Запорожская).
В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БпЛА и семь артиллерийских средств врага.
Северо-Слобожанское и Курское направления. 22 боестолкновения, 13 авиаударов, 30 управляемых бомб и 373 обстрела, из них 16 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. 12 атак врага в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.
Купянское направление. 9 штурмов захватчиков - в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая.
Лиманское направление. 19 атак в направлении населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское, Серебрянка, Григорьевка.
Северское направление. 11 атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
Краматорское направление. 4 штурма возле Часового Яра и в направлении Белой Горы.
Торецкое направление. 9 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.
Покровское направление. самое горячее направление суток - 56 штурмов в районах Попового Яра, Мирного, Миролюбовки, Малиновки, Коптевого, Проминя, Лисовки, Удачного, Котляровки, Орехового и Алексеевки.
Новопавловское направление. 20 атак в районах Ялты, Запорожья, Днепроэнергии, Веселого, Новоселки, Шевченко.
Гуляйпольское направление. 2 атаки в районе Малиновки.
Ореховское направление. 1 попытка штурма вблизи Каменского.
Приднепровское направление. Наступательных действий враг не проводил.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.
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