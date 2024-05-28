РФ активізувала рекрутинг в Африці, відправляє на війну за 2 тисячі доларів, - ГУР
Країна-терорист Росія активізувала кампанію з набору найманців у центральній Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) України.
У тому ж числі рекрутинг було активізовано в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.
Вербуванням займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії.
Найманців заманюють на війну грошовою виплатою у розмірі 2 тисяч доларів за підписання контракту. Зокрема обіцяють щомісячне забезпечення у вигляді:
- 2,2 тисячі доларів;
- медичного страхування.
Також пропонують російський паспорт для найманця та членам його родини.
Розвідка також нагадує й про те, як раніше найманці з Непалу, яких завербувала Росія, масово дезертували з окупаційної армії через численні втрати та відношення з боку російських терористів.
Найманці Росії
Додамо, що Росія через втрати намагається залучити іноземних добровольців для їх подальшої участі у війні. Як розповідав раніше "Центр національного спротиву", країна-терорист вже завербувала десятки тисяч громадян Азії та Африки.
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