РФ активізувала обстріли та ДРГ у Херсонській області, намагається просунутися, - ОВА

Російські окупанти активізували обстріли Херсонської області та ДРГ. Ворожі групи намагаються закріпитися на території, яку контролюють Сили оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.
"Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - сказав він.
За словами Прокудіна, місця, де десантні групи ворога можуть бути висаджені, відомі, і Сили оборони готові до знищення ворога.
Голова ОВА наголосив, що спроби просування ворога не поодинокі. Поки що такі маніпуляції росіян безуспішні.
"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - додав Прокудін.
Частина Херсонської області знаходиться під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ. Правобережну частину регіону, включно з Херсоном, звільнили українські воїни восени 2022 року.
Цього місяця у Херсонській області повідомили про активізацію обстрілів з боку ворога.
Також повідомлялося, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, їх ліквідували. За словами українських військових, росіяни хочуть закріпитися на правобережній частині Херсонської області, тому щодня намагаються висадитись на острови у дельті Дніпра.
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