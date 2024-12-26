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РФ активизировала обстрелы и ДРГ в Херсонской области, пытается продвинуться, - ОВА

Фото: РФ активизировала обстрелы и ДРГ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области и ДРГ. Вражеские группы пытаются закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем повышение активности противника. Россияне активизировали маневры живой силой и техникой. Усилили огневое воздействие со всего, особенно в частности через бомбардировки управляемыми авиабомбами некоторых путей, некоторых населенных пунктов", - сказал он.

По словам Прокудина, места, где десантные группы врага могут быть высажены, известны, и Силы обороны готовы к уничтожению врага.

Глава ОВА подчеркнул, что попытки продвижения врага не единичны. Пока что такие манипуляции россиян безуспешны."Есть факты, когда они выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока что ни одной попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонской области и закрепились

там", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

Часть Херсонской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ. Правобережную часть региона, включая Херсон, освободили украинские воины осенью 2022 года.

В этом месяце в Херсонской области сообщили об активизации обстрелов со стороны врага.

Также сообщалось, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, их ликвидировали. По словам украинских военных, россияне хотят закрепиться на правобережной части Херсонской области, поэтому ежедневно пытаются высадиться на острова в дельте Днепра.

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