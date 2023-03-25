UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ активізувала авіацію, відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, - ОК "Південь"

Фото: РФ активізувала авіацію, відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі. Через що противник активізував свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

При цьому військові зазначають, що за минулу добу обстановка в зоні відповідальності суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вчора двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами.

"Пошкоджено будівлю рятувальної частини. Без людських втрат", - додають в командуванні.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони розповіли, що обстрілами намагаються зачистити від окупантів 20-кілометрову зону лівобережжя Дніпра на півдні України.

Також ми писали про те, що росіяни на півдні облаштовують нові рубежі оборони подалі від лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьРосавиацияВійна Росії проти України