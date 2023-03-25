РФ активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левобережье, - ОК "Юг"

При этом военные отмечают, что за минувшие сутки обстановка в зоне ответственности существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию", - говорится в сообщении.

Указано, что вчера двумя истребителями Су-35 оккупанты атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами.

"Повреждено здание спасательной части. Без человеческих потерь", - добавляют в командовании.

Напомним, ранее в Силах обороны рассказали, что обстрелами пытаются зачистить от оккупантов 20-километровую зону левобережья Днепра на юге Украины.

Также мы писали о том, что россияне на юге обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

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