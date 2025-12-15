ua en ru
РФ активизирует информационные спецоперации в Африке, - разведка

Понедельник 15 декабря 2025 14:45
РФ активизирует информационные спецоперации в Африке, - разведка Фото: РФ активизирует информационные спецоперации в Африке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия в последнее время активизирует информационные спецоперации в Африке. В частности, в российско-африканском медиапространстве возросло внимание к размещению Африканского корпуса в ЦАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, в Каире прошла учредительная встреча Панафриканской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Мероприятие объединило сразу несколько функций: создание новой организации, формирование ее основных направлений деятельности и проведение круглого стола, посвященного управлению проектами по распространению русского языка в Африке.

Конференция состоялась на фоне усиления российской информационной активности на африканском континенте. В сентябре 2023 года в Москве была запущена так называемая "Африканская инициатива" - информационное агентство, сформированное на базе сети, оставшейся после ликвидации террористической группировки "Вагнер".

Структура быстро открыла представительства в Нигере, Буркина-Фасо и Мали - государствах, где у власти находятся режимы, ориентированные на РФ. Руководство агентством осуществляет сотрудник ФСБ Артем Куреев, а его заместителем является бывшая сотрудница пресс-службы "Вагнера" Анна Замараева.

Основная деятельность организации направлена на обучение местных журналистов, привлечение африканцев к обучению в России, информационное сопровождение экспорта российского вооружения и популяризацию Африканского корпуса.

Активное сотрудничество с африканскими партнерами также разворачивает Санкт-Петербургский государственный университет, который во время конференции объявил о намерении создать профессиональную инфраструктуру для преподавателей русского языка.

Ранее сообщалось, что Россия планирует создать единую платформу для выпускников своих университетов из Африки, чтобы координировать их деятельность по продвижению русского языка и формированию положительного имиджа РФ за рубежом.

Также ранее Служба внешней разведки сообщила, что Кремль разворачивает большую сеть дезинформациив Африке и Латинской Америке.

