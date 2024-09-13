РФ агітує школярів окупованого Старобільська йти на війну, - ЦНС

Зокрема, країна-агресор пропонує зарабіток у розмірі більше, ніж 2 млн рублів на рік, а також повний соціальний пакет кожному, хто підпише контракт із Міністерством оборони РФ.

"Ніби нічого дивного в Росії, але такі листівки розповсюджують у школі тимчасово окупованого Старобільська у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що тут окупанти ведуть агресивну кампанії по мобілізації до армії РФ серед школярів. Ворог маніпулює свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов'язок і шлях до так званого "героїзму".

"Вони нав’язують ідею, що участь у війні - це можливість "захищати батьківщину", приховуючи реальну мету - використовувати молодь як гарматне м’ясо в агресивній війні проти України. Особливо цинічно це виглядає на тлі того, що підлітків залучають до пропаганди війни, ще до досягнення повноліття", - зазначив інформаційний ресурс.

В кінці публікації Центр національного спротиву попередив, що на всіх, хто пішов на співпрацю із російською окупаційною владою, чекає відповідальність