РФ агитирует школьников оккупированного Старобельска идти на войну, - ЦНС

В частности, страна-агрессор предлагает заработок в размере более 2 млн рублей в год, а также полный социальный пакет каждому, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ.

"Вроде бы ничего странного в России, но такие открытки распространяют в школе временно оккупированного Старобельска в Луганской области", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что здесь оккупанты ведут агрессивную кампанию по мобилизации в армию РФ среди школьников. Враг манипулирует сознанием детей, подавая войну как почетный долг и путь к так называемому "героизму".

"Они навязывают идею, что участие в войне - это возможность "защищать родину", скрывая реальную цель - использовать молодежь как пушечное мясо в агрессивной войне против Украины. Особенно цинично это выглядит на фоне того, что подростков привлекают к пропаганде войны , еще до достижения совершеннолетия", - отметил информационный ресурс.

В конце публикации Центр национального сопротивления предупредил, что всех, кто пошел на сотрудничество с российскими оккупационными властями, ждет ответственность.