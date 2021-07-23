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Резюме Стива Джобса выставили на аукционе в США

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки выставили на аукцион резюме основателя компании Apple Inc Стива Джобса, которое он напечатал в 1973 году. В частности, документ планируют продать и в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что резюме Джобс заполнял после того, как бросил учебу в колледже в 1973 году. В частности, уже через три года, в 1976 году, предприниматель стал одним из соучредителей корпорации Apple Inc. В документе он отметил, что ищет работу в которой будет работать инженером-конструктором или инженером-электронщиком и добавил, что имеет некоторые навыки владения компьютером.

Стоит отметить, что в настоящее время печатная версия резюме продается более чем за 32 тысячи долларов, а NFT токен - более чем за 1 тысячу долларов.

Заметим, что это не первый раз, когда на аукционе продают резюме Джобса. Этой весной, один из документов продали за 222 тысячи долларов.

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