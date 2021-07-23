Резюме Стіва Джобса виставили на аукціоні в США

В Сполучених Штатах Америки виставили на аукціон резюме засновника компанії Apple Inc Стіва Джобса, яке він надрукував у 1973 році. Зокрема, документ планують продати й у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Відомо, що резюме Джобс заповнював після того, як кинув навчання у коледжі у 1973 році. Зокрема, вже через три роки, у 1976 році, підприємець став одним зі співзасновників корпорації Apple Inc. У документі він відзначив, що шукає роботу у якій працюватиме інженером-конструктором чи інженером-електронщиком та додав, що має деякі навички володіння комп’ютером.

Варто відзначити, що наразі друкована версія резюме продається більше ніж за 32 тисячі доларів, а NFT-токен - більше ніж за 1 тисячу доларів.

Зауважимо, що це не вперше, коли на аукціоні продають резюме Джобса. Цієї весни, один із документів продали за 222 тисячі доларів.