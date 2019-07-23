Результаты выборов в Раду: кто проходит по спискам

Результаты внеочередных парламентских выборов говорят о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным обработки 94,20% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят:

"Слуга народа" (43,14%) - 124 места. "Оппозиционная платформа - За життя" (13,06%) - 38 мест. "Батькивщина" (8,18%) - 23 места. "Европейская солидарность" (8,12%) - 23 места. "Голос" (5,84%) - 17 мест.

Списки проходных кандидатов в депутаты:

Как сообщало РБК-Украина, уже определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Так, из 83 определенных победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Оппозиционного блока" и по одному кандидату от "Голоса", "Оппозиционного платформы - За життя", "Свободы" и партии "Единый Центр", остальные кандидаты - от "Слуги народа".

Напомним, что по действующему закону, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.