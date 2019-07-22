Результаты выборов в Раду: партия Порошенко обошла "Слугу народа" за рубежом

ЦИК обработал 100% протоколов на заграничных участках
Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла "Слугу народа" на зарубежных участках. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.
Так, ЦИК уже обработал 100% протоколов на заграничных избирательных участках и, согласно предварительным результатам, лидирует "Европейская солидарность" с поддержкой 29,55% избирателей. На втором месте "Слуга народа" - 28,13%, на третьем месте "Голос" - 19,67%, остальные партии набрали меньше 5%.
Фото: предварительные результаты голосования за границей
Партию "Европейская солидарность" поддержало большинство избирателей в следующих странах:
За партию "Слуга народа" проголосовало большинство в следующих странах:
В Южно-Африканской Республике, Корее и Македонии голоса избирателей разделились между "Слугой народа" и "Европейской солидарностью".
За "Голос" отдали свои голоса большинство избирателей в Норвегии, Бразилии, а в Македонии "Голос" разделил большинство с "Европейской солидарностью".
"Оппозиционная платформу - За життя" поддержало большинство избирателей в Эстонии.
Отметим, на данный момент ЦИК уже обработал 44,19% протоколов по многомандатному избирательному округу. На данный момент лидером является "Слуга народа" с поддержкой 42,33% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (12,79%), "Европейская солидарность" (8,7%), "Батькивщина" (8,08%) и "Голос" (6,4%).
Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным Центризбиркома, кандидаты от "Слуги народа" побеждают на большинстве мажоритарных округов.