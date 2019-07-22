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Результати виборів до Ради: партія Порошенка обійшла "Слугу народу" за кордоном

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 09:46
Результати виборів до Ради: партія Порошенка обійшла "Слугу народу" за кордоном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК опрацювала 100% протоколів на закордонних дільницях

Згідно з попередніми результатами виборів у Верховну раду, партія Петра Порошенко "Європейська солідарність" обійшла "Слугу народу" на закордонних дільницях. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

Так, ЦВК вже опрацювала 100% протоколів на закордонних виборчих дільницях і, згідно з попередніми результатами, лідирує "Європейська солідарність" з підтримкою 29,55% виборців. На другому місці "Слуга народу" - 28,13%, на третьому місці "Голос" - 19,67%, інші партії набрали менше 5%.

Результати виборів до Ради: партія Порошенка обійшла &quot;Слугу народу&quot; за кордоном

Фото: попередні результати голосування за кордоном

Відзначимо, на даний момент ЦВК вже опрацювала 44,19% протоколів по багатомандатному виборчому округу. На даний момент лідером є "Слуга народу" з підтримкою 42,33% виборців. П'ятивідсотковий бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (12,79%), "Європейська солідарність" (8,7%), "Батьківщина" (8,08%) і "Голос" (6,4%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми даними Центрвиборчкому, кандидати від "Слуги народу" перемагають на більшості мажоритарних округів.

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