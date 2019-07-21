Результаты выборов в Раду во Львове

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львове расположено 4 одномандатных избирательных округа

Выборы в Раду 2019 проходят по пропорциональной системе - в общегосударственном округе и одномандатных округах в регионах. Подробно о результатах парламентских выборов во Львове, данные экзит-полов и ЦИК - в материале РБК-Украина.

Голосование во Львове

Во Львове голосование организовано на 4 избирательных округах в разных районах города:

ОИО №115 - Сиховский р-н, часть Лычаковского р-на 94 участка, ориентировочно 168 762 избирателей;

ОИО №116 - Железнодорожный р-н, часть Шевченковского р-на, 81 участок, ориентировочно 170 976 избирателей;

ОИО №117 - часть Шевченковского р-на, Галицкий р-н, Франковский р-н, 97 участков, ориентировочно 168 510 избирателей;

ОИО №118 - часть Лычаковского р-на, часть Шевченковского р-на, 38 участков.

От округа №115 ЦИК зарегистрировало 10 кандидатов-мажоритарщиков. Андрей Зибран, Владимир Квурт, Юрий Михальчишин, Руслан Секела, Михаил Хмиль идут на выборы в Раду как самовыдвиженцы. Андрей Москаленко баллотируется от партии “Самопомич”, Наталья Пипа - от партии “Голос”, Богдан Рабешко - от “Батькивщины”, Екатерина Шубка - от партии “Слуга народа”.

В ОИО №116 зарегистрировано 13 кандидатов-мажоритарщиков. В. Доманский, И. Зинкевич, В. Клим, И. Козак, С. Лисецкая - самовыдвиженцы. В. Веремчук идет на выборы от партии “Гражданская позиция”, Н. Княжицкий - от “Европейской солидарности”, Р. Мельник - от партии “Слуга народа”, И. Подоляк - от Объединения “Самопомич”, В. Попович - от партии “Сила и честь”, М. Романяк - от партии “Голос”, Н. Тимчий - от “Батькивщины”, И. Фарион - от ВО “Свобода”.

В 117-м одномандатном округе на выборы в Раду идут 15 кандидатов. Р. Галейко (партия “Патриот”), Л. Ницой (“Народный Рух Украины”), Я. Рущишин (“Голос”), Т. Стецькив (“Гражданская позиция”, И. Тенюх (ВО “Свобода”), Р. Фединяк (“Слуга народа”), А. Шевцив (“Самопомич”), Н, Шмигель (“Батькивщина”).Ю .Зирченко, И. Матковский, М. Мицак, В. Пилат, О. Стахив, Ю. Стех, О. Юринец - самовыдвиженцы.

От львовского ОИО №118 на парламентские выборы зарегистрировано 11 кандидатов-мажоритарщиков. От политических партий: Г. Васильченко (“Голос”), Ю. Вуй (“Аграрная партия Украины”), У. Дорош (“Гражданская позиция”), А. Жиравецкий (“Сила и честь”), Т. Клёфа (“Самопомич”), Л.Мельничук (ВО “Свобода”), А. Федецкий (“Слуга народа”). Самовыдвиженцы: Б. Дубневич, О. Косик, А. Павлив, И. Юськевич.

Рейтинги

По результатам социологического опроса группы “Рейтинг” от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей западного региона страны имеет партия “Слуга народа” (35% среди тех, кто определился с выбором).

На втором месте электоральных симпатий - партия Святослава Вакарчука “Голос” (12%). Политическую силу Петра Порошенко “Европейская солидарность” поддерживают 10% респондентов из западной Украины. За “Батькивщину” готовы отдать голоса 6% опрошенных. Остальные партии получили менее 5% голосов.