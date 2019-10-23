Результаты полиграфа могут привлечь к делу о взяточничестве в финкомитете ВР

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Результаты тестирования на полиграфе должны быть готовы 28 октября

Результат тестирования на полиграфе могут привлечь к доказательствам по делу САП в отношении депутатов финансового комитета Верховной рады. Об этом заявила адвокат нардепа Александра Дубинского Татьяна Костина, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, результат тестирования на полиграфе будет готов в понедельник, 28 октября.

"Мы говорим, что проводится тестирование, которое в дальнейшем может быть использовано правоохранительными органами. Также известно о том, что есть производство, которое инициировано САП. Результаты данного исследования могут быть основанием для сбора доказательств в дальнейшем", - сообщила Костина.

Напомним, 23 октября САП открыл уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Из-за подозрений во взяточничестве глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский согласились пройти детектор лжи в прямом эфире.

В САП и НАБУ сообщили, что не имеют никакого отношения к проведению теста депутатов на полиграфе, который будет проводиться 23 октября.