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Результаты матчей третьего тура европейского отбора на ЧМ-2022

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня завершился третий тур европейского отбора на Чемпионат мира-2022. Украина в своем матче не смогла переиграть Казахстан, добыв третью ничью в трех матчах.

Подробнее о результатах матчей - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 31 марта, прошли матчи в шести группах:

Группа B

Греция - Грузия 1:1

Испания - Косово 3:1

Группа C

Северная Ирландия - Болгария 0:0

Литва - Италия 0:2

Группа D

УКРАИНА - Казахстан 1:1

Босния - Франция 0:1

Группа F

Молдова - Израиль 1:4

Шотландия - Фареры 4:0

Австрия - Дания 0:4

Группа I

Англия - Польша 2:1

Андорра - Венгрия 1:4

Сан-Марино - Албания 0:2

Группа J

Армения - Румыния 3:2

Лихтенштейн - Исландия 1:4

Германия - Северная Македония 1:2

Вчера свои матчи играли представители групп A, E, G, H:

Группа А

Азербайджан - Сербия 1:2

Люксембург - Португалия 1:3

Группа E

Бельгия - Беларусь 8:0

Уэльс - Чехия 1:0

Группа G

Турция - Латвия 3:3

Гибралтар - Нидерланды 0:7

Черногория - Норвегия 0:1

Группа H

Кипр - Словения 1:0

Словакия - Россия 2:1

Хорватия - Мальта 3:0

Подробнее о матче Украина - Казахстан - читайте в материале РБК-Украина.

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