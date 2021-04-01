Результати матчів третього туру європейського відбору на ЧС-2022

Сьогодні завершився третій тур європейського відбору на Чемпіонат світу-2022. Україна в своєму матчі не змогла переграти Казахстан, здобувши третю нічию в трьох матчах.
Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні, 31 березня, відбулися матчі у шести групах:
Група B
Греція - Грузія 1:1
Іспанія - Косово 3:1
Група C
Північна Ірландія - Болгарія 0:0
Литва - Італія 0:2
Група D
УКРАЇНА - Казахстан 1:1
Боснія - Франція 0:1
Група F
Молдова - Ізраїль 1:4
Шотландія - Фарери 4:0
Австрія - Данія 0:4
Група I
Англія - Польща 2:1
Андорра - Угорщина 1:4
Сан-Марино - Албанія 0:2
Група J
Вірменія - Румунія 3:2
Ліхтенштейн - Ісландія 1:4
Німеччина - Північна Македонія 1:2
Вчора свої матчі грали представники груп A, E, G, H:
Група А
Азербайджан - Сербія 1:2
Люксембург - Португалія 1:3
Група E
Бельгія - Білорусь 8:0
Уельс - Чехія 1:0
Група G
Туреччина - Латвія 3:3
Гібралтар - Нідерланди 0:7
Чорногорія - Норвегія 0:1
Група H
Кіпр - Словенія 1:0
Словаччина - Росія 2:1
Хорватія - Мальта 3:0