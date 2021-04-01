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Результати матчів третього туру європейського відбору на ЧС-2022

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні завершився третій тур європейського відбору на Чемпіонат світу-2022. Україна в своєму матчі не змогла переграти Казахстан, здобувши третю нічию в трьох матчах.

Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 31 березня, відбулися матчі у шести групах:

Група B

Греція - Грузія 1:1

Іспанія - Косово 3:1

Група C

Північна Ірландія - Болгарія 0:0

Литва - Італія 0:2

Група D

УКРАЇНА - Казахстан 1:1

Боснія - Франція 0:1

Група F

Молдова - Ізраїль 1:4

Шотландія - Фарери 4:0

Австрія - Данія 0:4

Група I

Англія - Польща 2:1

Андорра - Угорщина 1:4

Сан-Марино - Албанія 0:2

Група J

Вірменія - Румунія 3:2

Ліхтенштейн - Ісландія 1:4

Німеччина - Північна Македонія 1:2

Вчора свої матчі грали представники груп A, E, G, H:

Група А

Азербайджан - Сербія 1:2

Люксембург - Португалія 1:3

Група E

Бельгія - Білорусь 8:0

Уельс - Чехія 1:0

Група G

Туреччина - Латвія 3:3

Гібралтар - Нідерланди 0:7

Чорногорія - Норвегія 0:1

Група H

Кіпр - Словенія 1:0

Словаччина - Росія 2:1

Хорватія - Мальта 3:0

Докладніше про матчі Україна - Казахстан - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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