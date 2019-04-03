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Результаты голосования на выборах пока не пытались оспорить, - ЦИК

Новости » Политика    03.04.2019 - 19:12
Результаты голосования на выборах пока не пытались оспорить, - ЦИК
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ЦИК не поступало информации об обжаловании результатов голосования на выборах

В Центральную избирательную комиссию не поступало информации об обжаловании результатов голосования на выборах президент Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК, если такие жалобы появятся и они будут удовлетворены, то обычно это задержание процесса установления результатов в Украине.

"По состоянию на сейчас информации об обжаловании результатов голосования по округам и по участкам к нам не поступало. Если такие заявления и жалобы будут и если они будут удовольтворены, то конечно это задержание процесса установления результатов в пределах Украины. Но мы надеемся, что суды будут так же оперативно работать как и УИК... для того, чтобы повторное голосование было организовано надлежащим образом и в сроки, предусмотренные законом", - заявил Радченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия в ходе подсчета результатов выборов 2019 получила протоколы с мокрыми печатями от 103 окружных избирательных комиссий. По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, со 103 комиссий только 4 протоколы были отправлены на уточнение.

Напомним, ЦИК обработала 99,99% электронных протоколов. Подсчет голосов продолжается в Киевской области (99,85%). Больше всего голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский - 30,24%. На втором месте Петр Порошенко - 15,95%.

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