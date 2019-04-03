Результати голосування на виборах поки не намагались оскаржити, - ЦВК

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

До ЦВК не надходило інформації про оскарження результатів голосування на виборах

До Центральної виборчої комісії не надходило інформації про оскарження результатів голосування на виборах президент України. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив заступник голови ЦВК, якщо такі скарги з'являться і вони будуть задоволені, то зазвичай це затримання процессу встановлення результатів в Україні.

"Станом на зараз інформації про оскарження результатів голосування по округах і по дільницях до нас не надходило. Якщо такі заяви та скарги будуть і якщо вони будуть задоволені, то звичайно це затримання процессу встановлення результатів в межах України. Але ми сподіваємось, що суди будуть так само оперативно працювати як і ДВК... для того, щоб повторне голосування було організоване належним чином і в строки, передбачені законом", - заявив Радченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія у ході підрахунку результатів виборів 2019 отримала протоколи з мокрими печатками від 103 окружних виборчих комісій. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, зі 103 комісій тільки 4 протоколи були відправлені на уточнення.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.