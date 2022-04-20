"Результатов не было": Зеленский оценил переговоры Макрона и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил переговоры своего французского коллеги Эммануэля Макрона с Владимиром Путины. По словам главы государства, результатом от этих встреч не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV .

"Думаю, Эммануэль Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение. Результатов не было", - сказал Зеленский.

Оценивая свои отношения с Макроном глава государства заявил, что не хотел бы их терять. Отвечая на вопрос о том, надеется ли он на переизбрание действующего президента Франции Зеленский отметил, что не имеет права влиять на ход избирательной кампании.

"У меня есть отношения с Эммануэлем Макроном, я не хотел бы их потерять" - добавил он.